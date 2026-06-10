Deux Saguenéens en nomination au gala de la Ligue canadienne de hockey

Les Saguenéens de Chicoutimi seront bien représentés lors du gala annuel de la Ligue canadienne de hockey (LCH), alors que deux de leurs joueurs, Maxim Massé et Alex Huang, figurent parmi les finalistes pour des honneurs individuels. L’événement se tiendra le 15 juin prochain à Toronto, rapporte Radio-Canada.

L’attaquant Maxim Massé se retrouve en lice pour le titre de joueur de l’année. Sa nomination découle directement de la saison remarquable qu’il a connue dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), où il a été couronné joueur le plus utile. Il deviendrait alors le sixième joueur à remporter à la fois le titre de joueur de l’année et celui de recrue de l’année, distinction qu’il avait obtenue à l’issue de la saison 2022‑2023.

De son côté, le défenseur Alex Huang est finaliste pour le prix de l’esprit sportif. Ce dernier s’est illustré dans la LHJMQ en remportant le trophée David‑Desharnais, remis au joueur ayant combiné efficacité et discipline sur la glace. Huang a en effet connu une saison productive, amassant 70 points, tout en faisant preuve d’un remarquable contrôle, n’écopant que de sept pénalités mineures.