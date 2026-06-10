Sauter du pont de chemin de fer : un jeu dangereux…qui se termine bien

Le temps chaud donne l’occasion de se rafraîchir, mais les façons de le faire ne sont peut-être pas toutes judicieuses, du moins si on en croit une intervention de sauvetage menée mardi par un policier.

Une bande de jeunes avait entrepris mardi en fin de journée, vers 16h50, de sauter du haut du pont de chemin de fer, qui surplombe la rivière-aux-Sables, près du boulevard Harvey et de la rue St-Maurice à Jonquière, pour se rafraîchir dans la rivière. Les jeunes regagnaient ensuite la rive et pouvaient ensuite recommencer la manœuvre.

Or, une jeune fille faisant partie du groupe n’est pas parvenue à regagner la rive, manquant d’énergie pour le faire. Les cris de détresse ont eut tôt fait d'alerter un policier qui passait tout près. Ce dernier a alors saisi le gilet de sauvetage qu’il avait avec lui dans son véhicule de patrouille, l’a lancé ensuite à la jeune fille qui a réussi à l’agripper, lui permettant ensuite de regagner la rive.

L’opération de sauvetage a nécessité aussi de prévenir les pompiers pour qu’ils s’amènent à la rescousse et aussi les autorités ferroviaires du Canadian National pour leur demander de blouqer toute circulation de train sur le pont, le temps de compléter l’opération.

La porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau, rappelle qu’il est interdit de plonger ou de sauter à partir du pont ferroviaire, pour des raisons évidentes de sécurité avec un train souvent à l'approche, sans parler du courant de la rivière qui lui aussi représente un risque.

On peut avancer sans se tromper que les jeunes en ont été quittes pour une bonne frousse, et probablement aussi pour de sérieux avertissements émis par leurs parents à leur retour à la maison.