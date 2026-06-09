Saguenay étudie la création d’une fiducie pour préserver ses églises

La Ville de Saguenay s’associe au Conseil du patrimoine religieux du Québec et à Desjardins afin d’examiner une nouvelle avenue pour assurer la pérennité de ses églises.

Les trois partenaires lancent une étude de faisabilité sur la création d’une fiducie d’utilité sociale, un modèle de gestion déjà employé dans certains milieux culturels et patrimoniaux pour protéger des immeubles et leur vocation, rapporte Radio-Canada.

Au total, 80 000 $ sont investis dans cette démarche. Le mandat confié au Conseil du patrimoine religieux consiste à évaluer si une telle fiducie pourrait constituer un outil efficace pour la préservation des églises sur le territoire saguenéen. Si les conclusions s’avèrent positives, une fiducie pourrait ensuite être officiellement mise sur pied.

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, voit dans cette initiative une réponse aux défis liés à la protection du patrimoine religieux. Selon lui, il pourrait s’agir d’une solution pour éviter de répéter certaines erreurs du passé et empêcher que des églises se retrouvent à l’abandon.

M. Boivin insiste également sur l’importance pour la ville d’agir en amont plutôt que de se retrouver à réagir lorsqu’une église est cédée pour la somme symbolique d’un dollar. Il souhaite par ailleurs que ce dossier soit abordé de façon consensuelle, sans être teinté de considérations politiques ni générer de divisions au sein du conseil municipal.

Saguenay compte aujourd’hui 16 églises toujours ouvertes au culte, alors qu’on en dénombrait 54 par le passé. Parmi celles-ci, huit ont déjà été démolies.