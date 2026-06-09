Saguenay soutient neuf projets artistiques à hauteur de 73 000 $

La Ville de Saguenay a dévoilé les lauréats de l’édition 2026 de son Programme de soutien aux projets spéciaux, confirmant l’octroi d’une enveloppe totale de 73 000 $ à neuf initiatives artistiques. Les projets retenus cette année ont été sélectionnés à la suite d’un appel de propositions lancé à la fin de l’année 2025.

L’objectif du programme est d’encourager des initiatives intégrant des activités de création, de production ou de diffusion, tout en mettant en valeur le talent local. Le programme permet de soutenir financièrement des projets jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Parmi les neuf lauréats, se trouve notamment le théâtre La Rubrique qui obtient le financement maximal de 10 000 $ pour la réalisation d’un stage en écriture de plateau. De son côté, le Théâtre à Bout Portant reçoit 3 000 $ afin de participer au Festival de marionnettes inachevées. Enfin, le Théâtre de l’imprévu se voit accorder 7 000 $ pour un projet original combinant improvisation et développement de compétences humaines en milieu de travail.

Depuis sa mise en œuvre en 2006, plus d’une centaine de projets en théâtre, musique, arts visuels, littérature, danse et métiers d’art ont bénéficié de cet appui financier.