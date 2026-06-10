SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 32s

Le GMF U de Chicoutimi déménagera à l’automne 2026

Le 10 juin 2026 — Modifié à 14 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Groupe de médecine de famille universitaire (GMFU) de Chicoutimi changera d’adresse à l’automne 2026 pour s’installer dans de nouveaux locaux situés au complexe l’Axe.

Selon les informations communiquées, ce déménagement permettra d’augmenter de façon significative la superficie des installations, facilitant l’accueil de la clientèle. L’environnement sera également adapté pour bonifier les conditions d’apprentissage des médecins et des autres professionnels de la santé dans le cadre de la mission universitaire du GMF-U.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–LacSaintJean souligne que l’accessibilité du GMFU demeure une priorité. L’organisation souhaite s’assurer que la transition vers le nouveau site se déroule de manière graduelle et coordonnée, afin de minimiser les impacts pour les usagers, les employés et les professionnels de la santé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ce que votre langue révèle sur votre santé buccodentaire
Publié à 14h02

Ce que votre langue révèle sur votre santé buccodentaire

La langue est l'un des premiers indicateurs visibles de l'état de santé buccodentaire. Un changement de couleur, une texture inhabituelle ou une douleur persistante peuvent signaler un déséquilibre que le reste de la bouche ne montre pas encore. Comprendre ces signaux permet d'agir avant que le problème ne s'aggrave. Dans cet article, nous explorons ...

LIRE LA SUITE

Le Forum national sur la vérité et la réconciliation s’ouvre à l’UQAC
Publié à 14h00

Le Forum national sur la vérité et la réconciliation s’ouvre à l’UQAC

La 10e édition du Forum national sur la vérité et la réconciliation débute aujourd’hui à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Jusqu’au 12 juin, le campus accueillera leaders autochtones, membres des communautés, universitaires, étudiantes et étudiants venus des quatre coins du Canada. Placée sous le thème « Vent de changement », cette ...

LIRE LA SUITE

Célébrer la Fierté au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 11h00

Célébrer la Fierté au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’organisme Diversité 02 invite la population à participer à Fierté SagLac, un événement qui se tiendra le 12 juin prochain, de 17 h à 19 h, au Pavillon d’accueil de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi. Présenté sous la forme d’un 5 à 7, les participants pourront profiter de musique, de nourriture, de jeux extérieurs ainsi que de performances de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES