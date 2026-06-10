Le GMF U de Chicoutimi déménagera à l’automne 2026

Le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF‑U) de Chicoutimi changera d’adresse à l’automne 2026 pour s’installer dans de nouveaux locaux situés au complexe l’Axe.

Selon les informations communiquées, ce déménagement permettra d’augmenter de façon significative la superficie des installations, facilitant l’accueil de la clientèle. L’environnement sera également adapté pour bonifier les conditions d’apprentissage des médecins et des autres professionnels de la santé dans le cadre de la mission universitaire du GMF-U.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean souligne que l’accessibilité du GMF‑U demeure une priorité. L’organisation souhaite s’assurer que la transition vers le nouveau site se déroule de manière graduelle et coordonnée, afin de minimiser les impacts pour les usagers, les employés et les professionnels de la santé.