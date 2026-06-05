Olivier Bouchard deviendra entraîneur-chef pour les Élites de Jonquière

Les Élites de Jonquière ont annoncé jeudi 4 juin la nomination d'Olivier Bouchard au poste d'entraîneur-chef de l'équipe. De plus, l’organisation Élites-Espoirs a profité de l’occasion pour présenter son personnel d’entraîneurs pour la saison 2026-2027.

Originaire de la région et fort d'une expérience acquise aux plus hauts niveaux du hockey québécois, Bouchard rejoint les Élites, après avoir remporté la Coupe Gilles-Courteau avec les Saguenéens de Chicoutimi, où il occupait le poste d'entraîneur-adjoint.

Reconnu pour son leadership, sa rigueur et sa capacité à développer les joueurs, il arrive à Jonquière avec la volonté de bâtir une culture gagnante et de poursuivre le développement de l'organisation. Le nouveau coach se dit extrêmement honoré de se joindre aux Élites à titre d'entraîneur-chef, confiant que son objectif sera de développer les athlètes, tout en mettant en place une identité de jeu compétitive et rassembleuse.

Pour le gouverneur des Élites, Mario Julien, cette nomination représente une étape importante pour l'avenir de l'organisation.