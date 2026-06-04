Une nouvelle destination rénovation à Chicoutimi

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Depuis le 20 mai dernier, les résidents du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent désormais découvrir officiellement la toute nouvelle succursale de L’Entrepôt de la Réno située au 1471 boulevard St-Paul à Chicoutimi.

Cette ouverture représente une étape importante dans la croissance de l’entreprise familiale de Québec, mais surtout l’aboutissement d’une demande grandissante depuis plusieurs années de la part de la région.

Depuis plusieurs mois, plusieurs faisaient déjà la route afin de visiter notre succursale de Québec pour leurs projets de rénovation. Que ce soit pour une salle de bain complète, un nouveau plancher ou des matériaux plus tendance à prix accessible, la région du Saguenay faisait déjà partie intégrante de notre quotidien chez L’Entrepôt de la Réno. L’ouverture de cette nouvelle succursale nous permet aujourd’hui de nous rapprocher et d’offrir une expérience personnalisée directement dans la région.

Une entreprise familiale d’ici qui poursuit sa croissance

Depuis nos débuts, notre mission est restée simple : rendre les tendances en rénovation plus accessibles grâce à un modèle direct usine, sans intermédiaires.

Concrètement, cela signifie que nous travaillons directement avec plusieurs manufacturiers afin d’offrir des produits de qualité à prix d’entrepôt, tout en maintenant une expérience humaine, chaleureuse et axée sur le conseil.

Au cours des dernières années, l’entreprise poursuit sa croissance partout au Québec, spécialement avec nos succursales situées à Québec, Trois-Rivières, Brossard et maintenant Chicoutimi. Ce développement nous a permis d’élargir considérablement notre sélection de produits et d’investir dans l’expérience client autant en magasin que sur notre site web.

Aujourd’hui, L’Entrepôt de la Réno est fier de proposer une vaste gamme de produits pour la rénovation notamment : céramique, planchers flottants, vinyles SPC, panneaux en PVC, vanités, douches, bains, robinetterie, murs décoratifs, accessoires, ainsi qu’une foule de nouveautés inspirées des tendances actuelles.

Notre objectif n’a jamais été uniquement d’offrir de bons prix. Nous souhaitons surtout simplifier les rénovations et les projets autant pour les particuliers que les entrepreneurs.

Une succursale pensée pour inspirer

Dès l’entrée dans la nouvelle succursale de Chicoutimi, les visiteurs découvrent une approche différente de la rénovation. Nous avons conçu cet espace afin qu’il soit facile à parcourir. Les clients peuvent y découvrir plusieurs salles de bain modèles, des agencements de matériaux actuels ainsi qu’une grande variété de produits dans des décors contemporains.

L’objectif est simple : permettre aux consommateurs de mieux visualiser leur futur projet et les accompagner dans leurs choix avec confiance. La rénovation peut parfois sembler complexe ou intimidante. C’est pourquoi nous croyons énormément à l’importance du service- conseil.

Notre équipe sur place accompagne les clients dans le choix des matériaux, des couleurs, des dimensions et des produits compatibles selon leur budget, leurs goûts et leurs besoins réels.

Une réponse à un marché en évolution

Au cours des dernières années, le marché de la rénovation résidentielle a énormément évolué. Les consommateurs recherchent aujourd’hui davantage qu’un simple produit. Ils veulent vivre une expérience complète : obtenir des conseils, découvrir les nouvelles tendances, comparer les options et avoir accès à des matériaux au goût du jour sans nécessairement dépasser leur budget. L’ouverture de la succursale de Chicoutimi nous permet maintenant d’offrir directement ces tendances à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un accueil exceptionnel de la région

Depuis l’ouverture officielle du 20 mai dernier, l’accueil de la population a largement dépassé nos attentes. Nous avons eu la chance de rencontrer des centaines de clients passionnés par leurs projets, curieux de découvrir notre concept et enthousiastes de voir une nouvelle destination rénovation s’établir dans la région.

Cet accueil chaleureux confirme encore une fois le dynamisme du Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’importance du secteur de la rénovation dans la région.

Pour toute notre équipe, cette ouverture représente beaucoup plus qu’une nouvelle succursale. Elle représente une relation de proximité qui débute avec une communauté que nous avions très hâte de rejoindre.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui sont venus nous visiter depuis l’ouverture et nous avons déjà très hâte de continuer à développer notre présence au Saguenay dans les prochaines années.

L'Entrepôt de la Réno

418 717-6000

1471, boul. Saint-Paul, Chicoutimi

