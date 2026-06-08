Un motocycliste perd la vie à Lac Kénogami

Un jeune motocycliste dans la vingtaine a perdu la vie dimanche après-midi à la suite d’une collision survenue sur la route des Fondateurs, dans le secteur de Lac-Kénogami.

L’accident s’est produit peu avant 14 h 15, dans une zone où des travaux sont en cours pour le remplacement d’un ponceau. Selon les premières informations rapporté par Radio-Canada, le motocycliste circulait en compagnie de trois autres motocyclistes lorsqu’ils ont ralenti à l’approche de l’entrave.

Pour une raison qui demeure inconnue, la motocyclette du jeune homme aurait alors dévié de sa voie avant d’entrer en collision frontale avec un véhicule circulant en sens inverse.

Une enquête a été confiée au bureau du coroner afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident et de déterminer les causes du décès.