Mario Vézina et Bruno Simard retrouvent leurs soirées musicales

Après avoir été remerciés de manière « particulière » par la nouvelle direction de la Pulperie de Chicoutimi qui a décidé de donner une nouvelle vocation à l’Édifice 1912, les producteurs Bruno Simard et Mario Vézina ont appris une bonne nouvelle : ils auront la chance de retrouver leur public, dès cet été, dans un nouveau lieu de diffusion, et ainsi continuer à offrir leurs spectacles-thématiques, au grand plaisir de leur public qui ne demandait pas mieux.

Selon ce que le 92,5 a appris, les deux chicoutimiens en sont venus à une entente avec la direction d’un nouveau lieu de diffusion. Mario Vézina a d’ailleurs déjà baptisé le nom de ses nouvelles soirées, qui auront lieu les mercredis, soit « Les Soirées Bonheurs de Mario Vézina et ses invités ».

L’annonce officielle devrait avoir lieu sous peu, dévoilant du coup où le public pourra retrouver ces spectacles présentant de nombreux artistes locaux.

Coup de barre impopulaire

Rappelons qu’en raison des activités du 350e de Chicoutimi, le nouveau directeur général de la Pulperie, Rémi Lavoie, a décidé de donner un coup de barre en ce qui a trait à la vocation de l’Édifice 1912, entraînant la disparition des spectacles estivaux des « Mardis de Bons Shows » produits par Bruno Simard, ainsi que des « Soirées cabaret du jeudi », produites et animées par Mario Vézina.

La décision avait entraîné une énorme vague de sympathie envers les deux producteurs, certains membres du public se montrant même en colère contre la Pulperie qu’on abolisse ainsi les deux formules de spectacles gratuits qui plaisaient énormément, pour laisser place à un spectacle dit « immersif » du 350e.