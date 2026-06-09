Une équipe de cheerleading de Saguenay termine 7e au monde 

Le club Dimension Cheerleading de Saguenay a marqué l’histoire de son organisation en terminant au 7e rang mondial lors de la compétition internationale The Summit, présentée du 29 avril au 2 mai à Walt Disney World, en Floride. Dès sa toute première participation à cet événement d’envergure, l’équipe saguenéenne a réussi à atteindre la finale avant de conclure son parcours parmi les meilleures formations de sa catégorie au monde.

Pour le directeur général du club, Dany Hudon, cette aventure représente l’aboutissement d’un objectif nourri depuis plusieurs années.

« On en parlait depuis quelques années, c’était un objectif depuis longtemps de s’y rendre. Mais l’an dernier, on a activé la machine et on s’est préparé afin de tenter notre chance », raconte-t-il.

The Summit est l’une des plus importantes compétitions internationales de cheerleading. Contrairement au World Cheerleading, réservé aux catégories élites, l’événement accueille les équipes des niveaux 1 à 4.

Pour obtenir son laissez-passer, une formation doit se démarquer lors de compétitions qualificatives disputées au cours de la saison. Dimension Cheerleading a toutefois surpris dès sa première tentative.

« On a été agréablement surpris, puisque dès notre première compétition qui donne accès à The Summit, on s’est assez démarqué aux yeux des juges pour s’y qualifier directement. »

Afin de maximiser leurs chances, les dirigeants avaient mis en place une préparation intensive durant l’été précédent. Cliniques préparatoires, auditions et entraînements soutenus étaient au programme pour permettre aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel.

En Floride, la délégation comptait 69 personnes, incluant 21 athlètes âgés de 11 à 16 ans, deux entraîneurs, deux gérants d’équipe ainsi que plusieurs parents accompagnateurs. Pour tous les membres du groupe, il s’agissait d’une première expérience sur la scène internationale.

Déroulement

L’équipe a rapidement démontré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures. Lors des semi-finales, la formation saguenéenne a obtenu un score de 95,65 ainsi qu’un Hit Zero, ce qui lui a permis de se classer cinquième parmi les 18 équipes en lice et d’accéder à la finale.

Le moment de l’annonce des équipes qualifiées demeure gravé dans la mémoire du groupe.

« Lorsqu’on a entendu notre nom, il y a eu une explosion de joie, des pleurs, on a vécu des émotions très fortes ! »

En finale, l’équipe a poursuivi son aventure parmi les 13 meilleures équipes de leur catégorie. Malgré quelques petits pépins lors de leur prestation, l’équipe a su offrir une performance qui lui a valu une impressionnante 7e position mondiale.

Le club souhaite maintenant capitaliser sur cette expérience afin de retourner à The Summit dès l’an prochain.

« Pour nous, c’était le premier chapitre cette année, on est prêt à aller écrire le deuxième chapitre l’an prochain », mentionne le directeur général.

Dimension Cheerleading prévoit notamment un été chargé avec des camps d’entraînement, de sélection et de perfectionnement pour préparer la prochaine saison. Des camps destinés aux débutants seront également offerts pour les autres équipes du club.