MAZOUT G. BÉLANGER DEVIENT BÉLANGER ÉNERGIES

Chers partenaires, fournisseurs et clients,

Nous sommes ravis de vous annoncer une évolution importante dans la vie de notre entreprise : Mazout G. Bélanger devient désormais Bélanger Énergies.

Ce changement de nom reflète notre vision élargie et notre engagement continu à répondre aux besoins énergétiques diversifiés de notre clientèle. Bien que notre nom évolue, soyez assurés que notre engagement envers l'excellence du service et la qualité des produits reste inébranlable. Dans le cadre de cette transformation, nous avons également lancé notre nouveau site web qui présente notre nouvelle identité visuelle. Nous vous invitons à le découvrir à la nouvelle adresse https://www.belangerenergies.com/où vous retrouverez toutes nos offres de services dans un environnement numérique modernisé et plus intuitif.

Nos coordonnées de contact, ainsi que vos interlocuteurs habituels, demeurent inchangés. Cette transition s'effectuera progressivement dans les semaines à venir, et vous pourrez observer notre nouvelle identité visuelle apparaître sur nos supports de communication.

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité qui nous accompagnent depuis tant d’années. Ce changement marque une nouvelle étape dans notre histoire, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration sous cette nouvelle bannière.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à cette transition.

L’équipe de Bélanger Énergies