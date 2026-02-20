SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Faits divers

Accident de motoneige à Saint‑Jean‑Vianney : un motoneigiste décédé

Émile Boudreau
Le 20 février 2026 — Modifié à 11 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) tente d’éclaircir les circonstances d’un grave accident de motoneige survenu jeudi soir, vers 18 h, dans le secteur de SaintJeanVianney.

Selon les premières informations rapportées par RadioCanada, un groupe de motoneigistes circulait dans le secteur lorsqu’il a constaté l’absence d’un des leurs. Les membres du groupe sont alors revenus sur le chemin pour retrouver leur compagnon. Ils ont découvert celuici étendu au sol à proximité de sa motoneige.

Prise en charge par les services d’urgence, l’homme d’une trentaine d’années a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Le SPS a confirmé que l’homme aurait subi d’importantes blessures au corps, bien que la nature exacte de celles-ci n’ait pas été précisée. Le motoneigiste à finalement succombé à ses blessures vendredi.

Un enquêteur s’est rendu sur les lieux afin de déterminer ce qui a mené à l’accident.

