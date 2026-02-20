Le Canada croisaient le fer des États-Unis en finale du hockey féminin

Un défi qui semblait insurmontable après la rencontre qui opposait ces deux mêmes formations lors du tour préliminaire. Les Canadiennes croisaient le fer aux Américaines en grande finale du hockey féminin pour la septième fois depuis l’arrivée de cette compétition aux Jeux Olympiques.

Malgré les espoirs qui ont tenu jusqu’au bout, les joueuses de l’Unifolié se sont inclinées 2 à 1 en prolongation.

Contrairement au match disputé plus tout dans cette quinzaine, les joueuses canadiennes ont été solides face à une formation qui avait marqué 31 buts lors du tournoi en plus d’en accorder un seul. Elles vont profiter d’une rare largesse des Américaines pour ouvrir la marque en début de deuxième. À court d’une joueuse, Laura Stacey s’amène à deux contre une avec Kristin O’Neill. Cette dernière déjoue la gardienne Frankel pour prendre les devants.

Cette marque de 1 à 0 va durer jusqu’en fin de troisième période lorsque les États-Unis retirent leur gardienne pour une sixième joueuse. Le pari fonctionne car la capitaine Hilary Knight fait dévier un lancer par-dessus la mitaine d’Ann-Renée Desbiens pour pousser cette rencontre en prolongation.

Les Canadiennes auront deux opportunités en or de remporter le match mais Aerin Frankel se dresse tel un mur.

Un mauvais changement des Canadiennes permet à Megan Keller de s’amener en attaque. Elle se défait de Claire Thompson avec une feinte et faufile la rondelle derrière Desbiens pour donner la médaille d’or aux Américaines.

Il s’agit d’une fin cruelle pour les joueuses du pays qui ont cru en leur chance et qui ont probablement joué leur meilleure rencontre du tournoi. Pour la capitaine Marie-Philip Poulin, sans dire que c'étaient ses derniers Jeux, a tenu à souligner que cette équipe était spéciale. Maintenant âgée de 34 ans, elle veut demeurer dans le présent sans voir la suite.

Il s’agit d’une troisième victoire pour les Américaines face aux Canadiennes en finale du hockey féminin en sept occasions. Elles avaient mis la main sur la médaille d’or lors des premiers jeux où le hockey féminin était présenté en 1998 et lors des Jeux de Pyeongchang en 2018.