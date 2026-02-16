Un inventaire avec huissier?

Le fait que la compagnie Domtar ait tenu promesse quant à ses investissements dans la région n’a rien pour rassurer la population, alors qu’une ombre de fermeture permanente plane toujours sur l’usine de Kénogami et ses 227 travailleurs. Et bien qu’un arrêt de production avec inventaire paraisse normal dans les circonstances, le 92,5 Ma radio d’Ici apprend de source bien informée que l’inventaire se ferait aussi avec l’assistance d’un huissier, dans le but de liquider les actifs.

Rappelons qu’en janvier dernier, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, avait confirmé au 92,5 Ma radio d’Ici que oui, les investissements de Domtar dans la région étaient faits, mais qu’on voulait d’abord et avant tout obtenir des réponses claires de la compagnie quant à ses intentions qu’elle entretenait pour l’avenir de l’usine de Kénogami.

« Il y a une entente avec Domtar, c’est de dire : tu opères nos barrages en échange d’investissement et d’innovations. Les investissements, ils sont faits. Les innovations, je n’ai pas de signes et c’est l’innovation qui va sauver la papetière de Kénogami. », a déclaré le député.

Rappelons que la semaine dernière, la Chambre des communes à Ottawa a voté en faveur d’une motion préparée par les députés bloquistes régionaux, faisant en sorte que le grand patron de Domtar, Jackson Wijaya, devra témoigner en commission parlementaire devant le Comité National des Ressources Naturelles. Entretemps, la direction des communications du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a aussi confirmé au Quotidien que Domtar avait investi dans ses usines 102,1 millions en date du 31 décembre 2021.