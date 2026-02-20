SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Temps de lecture : 1 min 9 s

Relève agricole

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!

Émile Boudreau
Le 20 février 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Financière agricole du Québec (FADQ) relance son concours Tournez-vous vers l'excellence! pour une 21 édition avec l’objectif de mettre en lumière la relève agricole du Québec.

L’appel de candidatures, ouvert depuis hier, se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026, laissant aux jeunes entrepreneures et entrepreneurs admissibles le temps de soumettre leur dossier auprès de leur centre de services de la FADQ.

Dix finalistes seront retenus cette année encore, évalués selon la solidité de leur profil entrepreneurial, leurs réalisations et leurs aptitudes en gestion. Les critères d’admissibilité ainsi que le formulaire d’inscription sont accessibles sur la page Web du concours.

Pour le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, cette initiative contribue directement à la vitalité du secteur agricole québécois.

« Sans relève, il n’y a pas d’agriculture. », a-t-il déclaré, soulignant du même coup que le concours représente « un moment privilégié pour reconnaître l’audace, le savoir-faire et l’engagement de la relève ».

Depuis sa création en 2005, le concours Tournez-vous vers l'excellence! a déjà mis en valeur 200 finalistes, témoignant de son rôle majeur dans l’écosystème agricole.

« C'est avec fierté que nous lançons cette 21 édition, qui met en lumière un leadership inspirant et un sens entrepreneurial affirmé. Les candidates et candidats incarnent une agriculture dynamique et diversifiée, guidée par des valeurs sociales et durables. », a ajouté Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Cette année, un total de 18 000 $ en prix sera remis à cinq lauréats. Les noms des dix finalistes seront dévoilés au cours de l’été, tandis que les gagnants seront annoncés en novembre, lors du Colloque Gestion du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.

