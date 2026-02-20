Perpétuer un patrimoine et célébrer l’agriculture locale

De toutes petites graines peuvent parfois faire naître de grandes idées. Pour une 10e édition, la Fête des semences du Saguenay-Lac-Saint-Jean revient le 22 février pour rassembler citoyens, jardiniers amateurs et producteurs autour d’un seul objectif: célébrer l’agriculture locale, le partage des savoirs et l’autonomie alimentaire.

Mis en place par les mouvements citoyens Alma en transition et Les Butineurs, l’événement, qui se déroulera du côté du Centre communautaire et culturel Michel-Marc Bouchard, propose des conférences et kiosques d’informations concernant les grandes tendances de ce passe-temps, ou loisir pour plusieurs.

« L’idée derrière la Fête des semences était d’offrir à la population une occasion de découvrir l’ensemble des semences pouvant être achetées via nos semenciers locaux. Il y a des conférences autour du jardinage, la transition écologique et la conservation des aliments », mentionne l’un des bénévole et membre du comité organisateur, Benoît Poiraudeau.

Pour ses 10 ans, la Fête des semences n’a pas voulu faire les choses à moitié. En effet, parmi les conférenciers invités se trouve Dany Bouchard, le co-fondateur de l’Académie potagère. Ce dernier, en plus d’être maraîcher, a participé aux premières années de démarrage de la Ferme des Quatre Temps aux côtés de Jean-Marc Fortier, où il a contribué à la formation de plusieurs autres maraîchers et maraîchères.

« C’est quelqu’un d’assez connu dans le milieu, et il ne se déplace pas facilement, donc on est très heureux de pouvoir l’accueillir », émet M. Poiraudeau. Un second conférencier, Gérald Tremblay, sera de passage pour discuter légumineuses. Les gens pourront également amener leurs surplus semences, afin de les échanger contre d’autres variétés pour démarrer leur jardin. Au total, 17 kiosques d’informations seront sur place.

Une décennie

Par ailleurs, le fait que l’événement ait pu perdurer dans le temps pendant une décennie rend le principal intéressé plus que fier.

« C’est le cas de le dire, parce que ça demeure tout de même difficile, n’ayant pas beaucoup d’aide financière. Étant aussi bénévoles, c’est de trouver le temps et l’énergie pour planifier le tout. Il y a également le défi de constamment se renouveler, édition après édition. De voir qu’on a du succès comme ça, c’est vraiment gratifiant », dénote-t-il.

La Fête des semences rassemble près de 200 visiteurs par année. Un engouement qui de dérougi pas.

« Je crois que les gens sont souvent surpris par la multitude de semenciers qui œuvre dans la région et au Québec, ainsi que par la simplicité du jardinage. Nos conférences permettent justement de démocratiser la pratique, de démontrer que ce n’est pas autant complexe qu’on croit », explique Benoît Poiraudeau.

L’événement se tiendra de 10h à 16h. Un mocktail est prévu d’être servi sur le coup de midi, en célébration du 10e anniversaire.