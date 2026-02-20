Réouverture de la pâtisserie Vite des péchés à Jonquière

Ayant voulu se réorienter en 2023 en décidant de se départir de sa pâtisserie-boulangerie Vite des péchés, alors située sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, Stéphanie Hariot revient à la charge. Guidée par sa passion et par une opportunité qu’elle ne pouvait pas laisser passer, la femme a décidé de rouvrir son commerce, au 4009 rue Ste Jeanne d’Arc. L’ouverture officielle a eu lieu jeudi.

« J’ai essayé de vendre mon commerce, et j’aurais pu le faire. Mais psychologiquement, j’en étais incapable, alors j’ai simplement pris la décision de fermer le 30 novembre 2024. J’ai dû prendre un pas de recul et ça n’a pas été facile. J’en ai pleuré. Je me suis déniché un autre emploi, mais c’était crève-cœur », raconte la pâtissière, qui a débuté son aventure avec Vite des péchés il y a 12 ans.

Puis, le hasard a bien fait les choses: elle a pu s’installer, en novembre dernier, dans la maison située sur la rue Ste Jeanne d’Arc tout près de la Rivière-aux-Sables. Abritant auparavant la boulangerie artisanale Saint-François, la magie ne pouvait pas mieux opérer pour Stéphanie Hariot, qui pouvait officiellement repartir sur de nouvelles bases.

« Finalement, c’était le meilleur mariage qui a pu m’arriver, je remercie la vie, vraiment. Pour ça, il a fallu que je vende ma propriété, déconstruire mes acquis et faire ce saut dans le vide, littéralement. On tourne la page et on recommence ! J’assume toutefois ma décision, parce que c’est ce que je veux », s’exclame-t-elle.

Sa clientèle fidèle peut dès maintenant y retrouver une grande variété de pains, de sa production et de celle de l’ancienne boulangerie, sans oublier ses viennoiseries, ses pâtisseries et quelques petites nouveautés.

« Les clients pourront savourer une fois de plus mes fameux carrés aux dattes, chaussons aux pommes, les croissants natures, aux amendes et les chocolatines. Les tartes au citron et les mille-feuilles seront de retour, de même que mes plus grands vendeurs au niveau du salé, on parle alors des pâtés au poulet, au saumon, les pizzas végés, les quiches », énumère-t-elle.

Normalement, Vite des péchés demeure ouvert du jeudi au dimanche inclusivement, à partir de 7h00 le matin. Les commandes doivent se faire sous réservation. À l’achat sur place, ce n’est qu’en argent comptant pour le moment.

« Les gens se sont ennuyés, tout comme moi d’ailleurs ! J’ai quand même été absente pendant 14 mois, donc j’y vais un jour à la fois. Après tout, ils sont habitués, je recommence ça fait trois ou quatre fois. Mais c’est ma passion, et je suis là pour eux, pour leur faire plaisir et pour me faire plaisir. Je suis amoureuse de mon métier », affirme Mme Hariot.

De nouveaux défis

S’installer dans un espace plus petit vient toutefois avec son lot d’ajustements et de défis, aux dires de la propriétaire.

« C’est beaucoup de logistique, ce pourquoi j’ai été obligé de laisser tomber le côté salle à manger, entre autres. Il faut que j’apprennes à travailler différemment et c’est peut-être ça mon plus gros défi. Je me sens prête. C’est cependant complètement autre chose. »

De plus, bien que son commerce ait toujours pignon sur rue à Jonquière, le quartier diverge grandement de ses anciens emplacements, plus passant.

« J’en ai peut-être pour un an avant de faire les quatre saisons. En 2027 et 2028, ce sera une autre sorte d’achalandage, puisque les activités autour reprendront. J’ai hâte de voir comment ça va évoluer. Pour l’été, je pense cependant être en mesure d’installer quelques tables avec des chaises à l’extérieur, sur la galerie », conclut-elle.