SQ : lancement d’une initiative pour contrer la fraude

La Sûreté du Québec (SQ), en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James et des multiples institutions financières sur le territoire, lance une initiative pour contre la fraude.

En ce mois national de la prévention de la fraude, la SQ déploie officiellement sa Stratégie concertée pour freiner la fraude, qui permettra de sensibiliser les potentielles victimes de celle-ci.

Selon la SQ, la région serait victime de deux principaux modus operandi, soit la fraude grand-parent et faux représentant.

La première est lorsqu’un fraudeur se présente comme un membre de la famille avec un besoin financier urgent et la seconde se déroule lorsqu’un faux représentant, plus souvent de la police ou d’une institution financière, vous contacte pour prendre vos données bancaires.

Selon la coordonnatrice régionale en police de proximité du district nord, Stéphanie Paquette, ce projet, originaire de l’Abitibi, vient d’un désir de trouver l’efficacité dans les vagues de fraudes, afin que celles-ci fassent moins de victimes.

« dans une vague de fraude de ce type-là, on cherchait un moyen pour agir de manière efficace, d'arrêter les fraudeurs et limiter le nombre de victimes. appeler chaque institutions et se déplacer n'était pas suffisant, donc on a alors mis ça en branle et c'est un moyen rapide et efficace. »

Pour contrer la fraude, la SQ, également en partenariat avec le Service de police de Saguenay (SPS), mettent de l’avant les 4D, soit discuter, détecter, dénoncer et décourager.

De plus, le CIUSSS régional, qui n’était pas présent lors de la rencontre, s’occupera pour sa part des victimes de fraudes, alors que ses employés pourront les prendre en charge, notamment grâce à la ligne d’aide maltraitance adultes-aînés. Mentionnons que le SPS, la SQ et le CIUSSS encouragent fortement les victimes à dénoncer leur fraude rapidement, pour que les malfaiteurs se fassent prendre avant de commencer une vague.