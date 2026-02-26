Olympiques et Élites

Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant ou enfermé dans une grotte, nous venons tout juste de sortir de deux semaines olympiques où les sportifs de salon ont scruté à la loupe les athlètes canadiens qui tentaient d'obtenir le meilleur résultat possible.

Ces Jeux de Milan-Cortina ont débuté en force avec la première médaille dès le premier week-end, grâce à la seule athlète native de la région, Valérie Maltais, qui a remporté la médaille de bronze au 3000 mètres sur longue piste. La Baieriveraine de 35 ans a démontré tout son talent pour ses possible derniers Jeux avec deux autres médailles, une en or et une autre en bronze.

Encore une fois, le patinage de vitesse a été la force pour le Canada autant en courte qu'en longue piste. Toutefois, la récolte aurait pu être meilleure. Malheureusement pour William Dandjinou, ses résultats n'ont pas été à la hauteur du patineur qui était considéré comme un des plus beaux espoirs à Milan-Cortina. Autre son de cloche pour Courtney Sarault qui a su relever les défis et elle reviendra au pays avec quatre médailles au cou.

Pour les valeurs sûres, le « king » des bosses, Mikaël Kingsbury, n'a pas déçu avec une médaille d'or et d'argent. Celui qui détient tous les records en compétition et Coupe du monde a échappé l'or à la descente individuelle mais a remporté les honneurs en parallèle, une nouvelle discipline au JO.

Chez les dames, l'absence des sœurs Dufour-Lapointe fait mal mais l'avenir semble prometteur. Mais dans les autres disciplines en ski ou en planche, Megan Oldham a démontré son savoir faire avec deux médaille, dont une en or.

Le Canada a démontré encore une fois leur talent au curling. Même si l'équipe ne s'est pas qualifié à la ronde des médailles, les hommes ont remporté la compétition alors que les femmes ont terminé troisième.

Finalement, au hockey, l'Unifolié a perdu son trône avec en vedette les joueurs de la ligue nationale. Champion en 2010 et 2014, les dernières fois avec les meilleurs joueurs au monde, le Canada a dû le cœur brisé dans une défaite de 2-1 en prolongation face à leurs éternels rivaux, les Américains, qui remportent une première médaille d'or au hockey masculin, depuis le miracle sur glace de Lake Placid en 1980.

Chez les dames, même scénario alors que les États-Unis ont remporté le titre en prolongation. Malgré tout, les Canadiennes ont failli causer la surprise alors qu'elles ont mené la rencontre jusqu'à la toute fin de la troisième. Mais les Américaines ont démontré leur suprématie avec une huitième victoire de suite face au Canada en compétition internationale.

J'ai bien hâte de voir le compte-rendu du comité olympique canadien sur ces JO. Alors que les spécialistes prédisaient un total de 26 médailles, la récolte de 21 est en deçà des attentes. Est-ce que l'argent investi dans nos athlètes est suffisant ou mal investi? On le saura aux prochains Jeux.

Élites de Jonquière

Les Élites de Jonquière viennent de terminer leur saison régulière et malgré leur dossier de 16-22-4, ils ont mis la main sur 11 points sur une possibilité de 12 à ses six dernières rencontres.

De plus, l'attaque semble en très grande forme alors que trois joueurs de l'équipe figurent dans le top-10 des meilleurs pointeurs du circuit. Mention spéciale à Madison Bouchard qui termine la campagne avec 40 buts en 36 matchs!

La troupe de Mathieu Duchesne pourrait surprendre en séries qui débutent la semaine prochaine. Bonne chance!