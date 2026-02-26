Une semaine de relâche animée dans la région

Du 28 février au 6 mars, la relâche scolaire promet d’être tout sauf monotone au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Entre sorties familiales, activités sportives, découvertes culturelles et moments de détente, la région regorge de possibilités pour divertir les jeunes en congé et offrir un répit bien mérité aux parents.

Au Saguenay, le rendez-vous incontournable de la période est sans conteste le grand rassemblement que seront Les Hivernades, présenté du 2 au 8 mars à la Zone portuaire de Chicoutimi. Jeux gonflables, spectacles, musique, patinage extérieur et zone d’activités ludiques seront accessibles aux enfants comme aux adultes.

Par ailleurs, le Centre-Ville de Kénogami invite les familles et toute la population à venir découvrir et profiter du sentier du parc Price, le samedi 28 février de 12h à 16h. Cet événement entièrement gratuit promet un après-midi d’animation (Fous du Roi, musique, mascotte Sentinelle et jeux gonflables), accompagné d’un service de collations et de boissons chaudes. Les participants pourront également griller des guimauves sur les divers feux de joie et savourer de la tire d’érable.

Le Parc de la Rivière-du-Moulin accueillera de son côté le Camp de la relâche 2026, en partenariat avec l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) du Saguenay. Chaque jour, les enfants vivants avec une surdité et leur fratrie voyageront vers une destination tropicale, à travers des activités culturelles, sensorielles et hivernales, tout en profitant du cadre naturel de l’endroit.

Parallèlement, les jeunes adeptes de la pêche sous toutes ses formes pourront s’initier à la pratique de la pêche blanche, d’abord à travers des ateliers pratiques et interactifs, ensuite via une session complète de pêche sur les glaces de Grande Baie, les 3 et 4 mars. L’initiative est encadrée par l’équipe d’OAction et de l’école de pêche Speyrit, qui fournissent tout le matériel nécessaire. Les participants auront le plaisir de recevoir un certificat Pêche en herbe, valide jusqu’à leurs 18 ans. Le coût d’inscription s’élève à 125 $ + taxes et les places sont limitées.

La Ville de Saguenay propose aussi une programmation spéciale dans ses bibliothèques et centres communautaires. Plusieurs activités destinées aux jeunes seront offertes: ateliers créatifs, bricolage, jeux de société et animations thématiques adaptées aux enfants d’âge scolaire.

Plein air et festivités au Lac-Saint-Jean

Du côté du Lac-Saint-Jean, spécifiquement à St-Prime, la traversée du lac en snowkite se déroulera du 27 février au 1er mars et attirera amateurs et curieux venus assister à ce spectacle sportif sur glace.

Les zoos demeurent aussi des destinations de prédilection. Citons, en exemple, le Zoo sauvage de Saint-Félicien, qui se fera le plaisir d’accueillir encore cette semaine de relâche des milliers de visiteurs, jeunes et moins jeunes et pas seulement pour y voir les animaux.

Ça bougera également à la Bibliothèque municipale d’Alma, alors que de nombreux ateliers sauront rassembler les familles, de 10h30 à 12h (sauf le lundi de 14h à 15h30), sur inscription seulement. Au menu: animation avec Lamifidel, concours de casse-tête, coloriage à numéros et construction de blocs Lego.