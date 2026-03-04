Une hausse de six cents le litre à prévoir dans la région

Une nouvelle augmentation du prix de l’essence est en cours dans plusieurs secteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, passant de 1,37$ à 1,43$, soit une hausse de six cents le litre.

Selon les informations recensées par Info-essence CAA-Québec, le coût d’acquisition est actuellement de 1.37.6$, alors que le prix réaliste la pompe est 1.42.4$.

Du côté de nos voisins du sud, la situation ne va pas en s’améliorant, les contrats à terme sur le pétrole brut ayant fortement augmenté cette semaine en raison de la guerre contre l’Iran. En effet, le prix moyen d’un gallon d’essence a bondi de 11 cents US du jour au lendemain aux États-Unis pour atteindre environ 3,11$ US, révèle l’Association américaine des automobilistes (AAA).

Mardi, les contrats à terme sur le pétrole ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus d’un an, l’Iran ayant lancé une série d’attaques de représailles, rapporte La Presse. Le prix de référence du pétrole brut américain a bondi de 8,6% pour atteindre 77,36$ US le baril.