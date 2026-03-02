SUIVEZ-NOUS

Lundi, 02 mars 2026

Économie

Minéraux critiques

Rio Tinto entame un projet d’extraction de gallium au Saguenay

Émile Boudreau
Le 02 mars 2026 — Modifié à 13 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Rio Tinto franchit une nouvelle étape dans le développement de sa production nord-américaine de gallium en annonçant un important projet de recherche et développement au Saguenay.

Grace à une contribution pouvant atteindre 18,95 millions de dollars du gouvernement fédéral, s’ajoutant à 7 millions de dollars accordés par Québec en décembre 2024, Rio Tinto souhaite construire une usine pilote à son complexe Jonquière afin d’extraire le gallium primaire des résidus de bauxite générés par son processus d’affinage d’alumine.

En mai 2025, Rio Tinto avait déjà franchi un jalon important en réussissant une première extraction de gallium en collaboration avec Indium Corporation, une entreprise de l’État de New York.

Le début des opérations de la nouvelle usine de gallium est attendu en 2027. Celle-ci servira d’abord à « valider la technologie dans un environnement industriel ». En parallèle, Rio Tinto prévoit ériger sur le même site une usine de démonstration pouvant atteindre une capacité de production annuelle de 4 tonnes de gallium.

À terme, le passage de cette usine à l’échelle commerciale pourrait mener à une production allant jusqu’à 40 tonnes par année, représentant environ 5 % de la production mondiale qui atteint un peu plus de 700 tonnes métriques par an. Actuellement, la totalité du gallium est produite à l’extérieur de l’Amérique du Nord,

« L’extraction du gallium de notre processus d’affinage existant vise à créer une valeur additionnelle à partir de cet actif et à renforcer la chaîne d’approvisionnement nord-américaine pour le gallium, un minéral critique utilisé dans de nombreuses applications comme les radars de haute performance, les téléphones intelligents, les voitures électriques et les ordinateurs portables. », a déclaré Jérôme Pécresse, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium et Lithium.

