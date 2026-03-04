Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a dévoilé un premier groupe de cinq auteurs qui représenteront le Québec lors de l’édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède.

Cet événement littéraire, qui accueillera près de 100 000 visiteurs du 24 au 27 septembre 2026, est reconnu comme l’un des plus importants rendez‑vous littéraires d’Europe du Nord. Dans le cadre de cette nouvelle édition, le Québec sera mis à l’honneur.

Parmi les premières personnalités dévoilées figure l’auteur innu Michel Jean, originaire d’Alma et membre de la communauté de Mashteuiatsh. L’écrivaine Lise Tremblay, née à Chicoutimi, fera également partie de la délégation.

Le premier groupe annoncé compte aussi les écrivaines Isabelle Arsenault, Gabrielle Filteau‑Chiba, ainsi que Kim Thúy. Pour certains d’entre eux, des traductions en suédois existent déjà et leurs ouvrages ont reçu un accueil favorable dans les pays nordiques.

La délégation québécoise complète comprendra environ 20 auteurs, en plus de représentantes et représentants de maisons d’édition. La liste finale sera rendue publique au printemps.

Cette participation du Québec à la Foire du livre de Göteborg s’inscrit dans une initiative coordonnée par Québec Édition, mandaté par le gouvernement du Québec afin de faire découvrir au public suédois et nordique « une littérature francophone enracinée en Amérique du Nord ».