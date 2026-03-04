SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 42s

Hivernades

8500 $ pour Entreprise Enfants Soleil

Le 04 mars 2026 — Modifié à 09 h 56 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’organisation des Hivernades de Saguenay a profité de sa 23e édition, qui se tient cette semaine de relâche, pour remettre à Entreprise Enfants Soleil un montant de 8 500 $.

Le don a été remis dans le cadre d’une journée spéciale tenue le mardi 3 mars au Parc Mille lieux de la Colline. Réalisée en partenariat avec Entreprise Enfants Soleil, cette journée visait à souligner l'engagement du milieu des affaires et de la communauté envers les enfants nécessitant des soins spécialisés.

Mentionnons que tout au long de l'année, des sommes ont été amassées grâce aux différentes activités organisées au Parc Mille Lieux de la Colline à Saguenay, La somme remise à l'organisme Enfants Soleil contribuera à soutenir sa mission auprès des enfants malades du Québec. Les Hivernades et le Parc Mille de la Colline remercient chaleureusement tous les partenaires, bénévoles et citoyens qui ont contribué à ce succès.

Rappelons que la 23e édition des Hivernades est sous la présidence d’honneur de Stéphane Bergeron, directeur général chez Rocoto Toyota.

