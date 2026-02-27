Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest

La Ville de Saguenay annonce que des travaux de forages géotechniques entraîneront la fermeture de la voie de droite du boulevard du Royaume Ouest, en direction ouest, du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars.

Le chantier sera localisé entre les numéros civiques 735, où se trouve Portes de garage Saguenay Balzac, et 1255, à la hauteur de Caouette Informatique. Durant toute la durée des travaux, la circulation restera possible, mais un ralentissement est à prévoir dans ce secteur.

La Ville recommande aux automobilistes d’adapter leurs déplacements en conséquence.