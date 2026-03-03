SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 58s

Miniature Grande Nature

Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière

Émile Boudreau
Le 03 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après des années de recherche, de minutie technique et d’observation du monde vivant, le sculpteur Marc Demers dévoile Miniature Grande Nature, une exposition gratuite qui plonge le public dans l’univers délicat et surprenant de la sculpture miniature.

Originaire de SaintHenrideTaillon, où il vit et travaille au bord du lac SaintJean, Marc Demers s’est façonné une démarche artistique unique. Autodidacte, il s’est spécialisé dans la sculpture miniature populaire, transformant des morceaux de bois flottant, récoltés sur les rives des rivières, du lac SaintJean ou encore du fleuve SaintLaurent, en de véritables paysages miniatures.

Chaque scène est habitée de personnages sculptés… dans des cure-dents. Un savoir-faire qui exige une grande précision et une attention constante aux détails.

Si ses œuvres captivent, c’est surtout parce qu’elles sont ancrées dans le réel. L’artiste puise son inspiration dans l’observation de la nature et des activités de plein air qui rythment la vie nordique : kayak, randonnée, vélo, pêche blanche, motoneige ou simples scènes familières du paysage québécois.

Miniature Grande Nature s’adresse autant aux passionnés d’art qu’aux curieux. Le public est invité au vernissage le vendredi 6 mars à 18 h au 2365, rue St-Dominique, à Jonquière.

Présentée jusqu’au 28 mars 2026, l'exposition est ouverte au public les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 13h à 16h ainsi que les lundis, mardis et mercredis de 18h à 21h30 en plus des samedis de 12h à 16h en compagnie de l’artiste.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région
Publié à 14h00

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean relance pour une nouvelle édition son initiative printanière À soir, on sort !, un programme qui offrira près de 500 billets de spectacles gratuitement aux étudiants des cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien. Du 20 mars au 1ᵉʳ juin 2026, les participants pourront ainsi assister aux ...

LIRE LA SUITE

Les fans de K-Pop se sont rassemblés au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 10h00

Les fans de K-Pop se sont rassemblés au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La musique coréenne a fait fureur au Saguenay-Lac-Saint-Jean en fin de semaine dernière alors qu’environ 6000 personnes ont convergé vers quatre centres commerciaux de la région pour assister au spectacle KPop Demon Hunters Live, un événement gratuit inspiré du film d’animation à succès K-Pop Demon Hunters, rapporte Radio-Canada. Présentés samedi ...

LIRE LA SUITE

Une 9e édition, sous le signe du coquelicot
Publié à 8h00

Une 9e édition, sous le signe du coquelicot

C’est une vague de floraison qui attend les festivaliers pour le festival La Noce, qui aura lieu sur le site de la Pulperie de Chicoutimi les 2 au 4 juillet prochain, alors que sa programmation a été annoncée ce lundi 2 mars. La Noce sera cette année sous le signe du coquelicot, faisant référence au 8 ans de communion dans un mariage, thème très ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES