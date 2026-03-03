Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière

Après des années de recherche, de minutie technique et d’observation du monde vivant, le sculpteur Marc Demers dévoile Miniature Grande Nature, une exposition gratuite qui plonge le public dans l’univers délicat et surprenant de la sculpture miniature.

Originaire de Saint‑Henri‑de‑Taillon, où il vit et travaille au bord du lac Saint‑Jean, Marc Demers s’est façonné une démarche artistique unique. Autodidacte, il s’est spécialisé dans la sculpture miniature populaire, transformant des morceaux de bois flottant, récoltés sur les rives des rivières, du lac Saint‑Jean ou encore du fleuve Saint‑Laurent, en de véritables paysages miniatures.

Chaque scène est habitée de personnages sculptés… dans des cure-dents. Un savoir-faire qui exige une grande précision et une attention constante aux détails.

Si ses œuvres captivent, c’est surtout parce qu’elles sont ancrées dans le réel. L’artiste puise son inspiration dans l’observation de la nature et des activités de plein air qui rythment la vie nordique : kayak, randonnée, vélo, pêche blanche, motoneige ou simples scènes familières du paysage québécois.

Miniature Grande Nature s’adresse autant aux passionnés d’art qu’aux curieux. Le public est invité au vernissage le vendredi 6 mars à 18 h au 2365, rue St-Dominique, à Jonquière.

Présentée jusqu’au 28 mars 2026, l'exposition est ouverte au public les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 13h à 16h ainsi que les lundis, mardis et mercredis de 18h à 21h30 en plus des samedis de 12h à 16h en compagnie de l’artiste.