Le Festival REGARD dévoile sa programmation

Le Festival REGARD a dévoilé, ce mercredi 25 février, au CEM de Chicoutimi, la programmation de sa 30e édition. Du 18 au 22 mars prochain, Saguenay deviendra à nouveau un cœur bouillonnant de talent, de créativité et d’échanges grâce à l’univers haut en couleur du court métrage.

Encore une fois cette année, le festival s’attend à recevoir plusieurs milliers de visiteurs.

« Regard, c’est une œuvre collective et, collectivement, on continue de croire que le cinéma peut nous rassembler plus que nous diviser. Pendant quelques jours, nous allons tous nous asseoir dans les mêmes salles pour vivre de grandes et de petites choses. Ça existe depuis trente ans, et ça, c’est merveilleux. Vive le cinéma et merci d’être là pour le faire vivre avec nous », a déclaré la directrice générale du Festival Regard, Marie-Michèle Plante.

Afin d’établir la liste des films présentés à l’écran pour la compétition officielle de 2026, près de 2 600 œuvres ont été visionnées par l’équipe du festival. Parmi elles, 182 courts métrages provenant de 55 pays ont été retenus.

Cette année, les productions québécoises occupent une place majeure : pour la première fois en 30 ans, elles représentent plus de 70 % des œuvres sélectionnées.

La forte présence québécoise permettra notamment de mettre en lumière plusieurs cinéastes de la région, tels qu’Anaë Bilodeau, Louis-Pierre Cossette, Jérémy Gagnon, Thomas Dufour et bien d’autres.

La directrice de la programmation, Mélissa Bouchard, est fière du travail réalisé par l’équipe du Festival REGARD.

« Je suis fébrile : cela concrétise le travail accompli depuis plusieurs mois, et c’était vraiment important pour nous. Nous sommes un festival québécois, un festival de région, et cela permet donc aux créateurs d’ici de bénéficier d’un beau tremplin pour ensuite voyager et être présentés à l’international, à travers le monde. »

Il y a quelques années, le porte-parole du festival, Pier-Luc Funk, devait être de la partie, mais ses plans avaient été malencontreusement contrariés à cause d’un certain virus. Aujourd’hui, M. Funk est heureux de pouvoir participer aux festivités et de promouvoir, par le fait même, le cinéma d’ici.

« On n’a pas un énorme marché, et ça peut être difficile de survivre quand on veut faire du cinéma au Québec. Alors, voir que la passion est encore là chez plusieurs personnes, que les gens continuent de faire du court-métrage, trouvent des façons de s’en sortir, et qu’au Québec on représente encore plus de 50 % de la programmation du festival, je trouve que c’est génial. On est des gens qui n’abandonnent pas et qui sont prêts à se battre jusqu’au bout pour ce qu’on aime », confie-t-il.

Questionné sur ce qui l’inspire le plus dans le cinéma québécois et les œuvres en général, il poursuit :

« Je suis un grand passionné d’histoire, sous toutes ses formes. Que ce soit des récits plus classiques, des œuvres d’art, des tableaux ou autre, j’aime me laisser surprendre. Quand je regarde un film, ce sont surtout le rythme du réalisateur et la structure narrative qui m’accrochent le plus. »

Un regard sur le festival

REGARD est l'un des principaux festivals de films courts en Amérique du Nord, fondé en 1995 à Saguenay.

Plaque tournante pour le court métrage au pays, le Festival REGARD est l’événement culturel qui attire le plus grand nombre de touristes annuellement au Saguenay. Reconnu par les Oscars et la FIPRESCI, il présente en moyenne 200 films provenant de plus de 50 pays et remet près de 120 000 $ en prix et bourses.

Chaque année, près de 400 professionnelles et professionnels viennent présenter leurs films au public et participer aux différentes activités du festival.

À l’occasion de sa 30e édition, toutes les projections publiques du volet Jeunesse seront gratuites.

Pour connaître la programmation en détail ou pour se procurer un billet, rendez-vous sur https://festivalregard.com.