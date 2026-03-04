Fermetures routières prévues pour la Course des Pichous le 7 mars

À l’occasion de la Course des Pichous, plusieurs artères de Saguenay seront temporairement fermées à la circulation le samedi 7 mars 2026, entre 9 h et 14 h 30. La Ville invite les citoyens à planifier leurs déplacements afin de minimiser les désagréments.

Les fermetures toucheront principalement les secteurs de Jonquière et d’Arvida. Le boulevard Saint-François, en direction est, sera fermé entre les Galeries Jonquière et la rue Stanley, de 9 h à 11 h 30, et entre la rue Stanley et le boulevard René‑Lévesque, de 9 h 30 à 11 h 30.

Le boulevard René‑Lévesque, en direction nord, sera pour sa part inaccessible entre les boulevards Saint‑François et du Saguenay entre 11 h et 12 h 20. Par ailleurs, le boulevard du Saguenay, en direction est vers Chicoutimi, sera fermé à la circulation entre le boulevard René‑Lévesque et la rue La Fontaine entre 10 h 45 et 14 h.

La Ville précise que les horaires de fermeture demeurent approximatifs, puisqu’ils dépendent du passage des coureurs. Une réouverture progressive des voies sera assurée par le Service de police de Saguenay dès que les derniers participants auront traversés les différentes sections du parcours.