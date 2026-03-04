SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Exploitation sexuelle des mineurs

Québec injecte 125 000 $ au CALACS du Saguenay

Émile Boudreau
Le 04 mars 2026 — Modifié à 15 h 09 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 1,2 million de dollars visant à soutenir davantage les capacités d'intervention des organismes communautaires en matière d’exploitation sexuelle des mineurs ainsi que le partage des meilleures pratiques. L’annonce a été faite par le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, accompagné de son adjointe parlementaire, Isabelle Lecours.

Ce financement se veut une réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM), créée en 2019. Il permettra de poursuivre les activités de la table nationale ainsi que celles des neuf tables régionales de concertation en prévention et en accompagnement des jeunes à risque ou en situation d'exploitation sexuelle.

Au total, dix organismes répartis dans huit régions du Québec bénéficieront de ces nouvelles ressources. Parmi eux, le CALACS du Saguenay, qui recevra 125 000 $ pour soutenir ses opérations.

« Comme policier, j'ai fait une promesse aux victimes : celle de ne jamais les oublier. Toutes les mailles du filet de sécurité sont importantes pour éviter que des jeunes soient recrutés, mais il est aussi possible de s'en sortir. Je salue tous ceux et celles qui travaillent sur le terrain, auprès des jeunes, pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. », a déclaré le ministre Lafrenière.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SQ : lancement d’une initiative pour contrer la fraude
Publié à 17h11

SQ : lancement d’une initiative pour contrer la fraude

La Sûreté du Québec (SQ), en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James et des multiples institutions financières sur le territoire, lance une initiative pour contre la fraude. En ce mois national ...

LIRE LA SUITE

Fermetures routières prévues pour la Course des Pichous le 7 mars
Publié à 13h00

Fermetures routières prévues pour la Course des Pichous le 7 mars

À l’occasion de la Course des Pichous, plusieurs artères de Saguenay seront temporairement fermées à la circulation le samedi 7 mars 2026, entre 9 h et 14 h 30. La Ville invite les citoyens à planifier leurs déplacements afin de minimiser les désagréments. Les fermetures toucheront principalement les secteurs de Jonquière et d’Arvida. Le ...

LIRE LA SUITE

8500 $ pour Entreprise Enfants Soleil
Publié à 12h00

8500 $ pour Entreprise Enfants Soleil

L’organisation des Hivernades de Saguenay a profité de sa 23e édition, qui se tient cette semaine de relâche, pour remettre à Entreprise Enfants Soleil un montant de 8 500 $. Le don a été remis dans le cadre d’une journée spéciale tenue le mardi 3 mars au Parc Mille lieux de la Colline. Réalisée en partenariat avec Entreprise Enfants Soleil, ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES