Québec injecte 125 000 $ au CALACS du Saguenay

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 1,2 million de dollars visant à soutenir davantage les capacités d'intervention des organismes communautaires en matière d’exploitation sexuelle des mineurs ainsi que le partage des meilleures pratiques. L’annonce a été faite par le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, accompagné de son adjointe parlementaire, Isabelle Lecours.

Ce financement se veut une réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM), créée en 2019. Il permettra de poursuivre les activités de la table nationale ainsi que celles des neuf tables régionales de concertation en prévention et en accompagnement des jeunes à risque ou en situation d'exploitation sexuelle.

Au total, dix organismes répartis dans huit régions du Québec bénéficieront de ces nouvelles ressources. Parmi eux, le CALACS du Saguenay, qui recevra 125 000 $ pour soutenir ses opérations.

« Comme policier, j'ai fait une promesse aux victimes : celle de ne jamais les oublier. Toutes les mailles du filet de sécurité sont importantes pour éviter que des jeunes soient recrutés, mais il est aussi possible de s'en sortir. Je salue tous ceux et celles qui travaillent sur le terrain, auprès des jeunes, pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. », a déclaré le ministre Lafrenière.