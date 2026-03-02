Une personne hospitalisée après une collision sur le boulevard Talbot

Une collision survenue en fin d’avant‑midi lundi a perturbé la circulation sur le boulevard Talbot, à l’intersection du chemin Saint‑Paul, dans le secteur de Laterrière.

Selon les informations rapportées par Radio‑Canada, l’impact s’est produit à proximité des installations du Groupe Forestra. Le Service de police de Saguenay (SPS) confirme qu’une personne a dû être transportée à l’hôpital.

Bien que blessée, sa vie ne serait pas en danger. Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération afin de l’extraire de son véhicule, signe que l’impact avait causé d’importants dommages.

L’accident a entraîné un ralentissement notable de la circulation dans le secteur pendant un certain temps. Les causes de la collision n’ont pas encore été précisées.