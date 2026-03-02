SUIVEZ-NOUS

Lundi, 02 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 29s

Accident de la route

Une personne hospitalisée après une collision sur le boulevard Talbot

Émile Boudreau
Le 02 mars 2026 — Modifié à 14 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une collision survenue en fin d’avantmidi lundi a perturbé la circulation sur le boulevard Talbot, à l’intersection du chemin SaintPaul, dans le secteur de Laterrière.

Selon les informations rapportées par RadioCanada, l’impact s’est produit à proximité des installations du Groupe Forestra. Le Service de police de Saguenay (SPS) confirme qu’une personne a dû être transportée à l’hôpital.

Bien que blessée, sa vie ne serait pas en danger. Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération afin de l’extraire de son véhicule, signe que l’impact avait causé d’importants dommages.

L’accident a entraîné un ralentissement notable de la circulation dans le secteur pendant un certain temps. Les causes de la collision n’ont pas encore été précisées.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest
Publié le 27 février 2026

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest

La Ville de Saguenay annonce que des travaux de forages géotechniques entraîneront la fermeture de la voie de droite du boulevard du Royaume Ouest, en direction ouest, du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars. Le chantier sera localisé entre les numéros civiques 735, où se trouve Portes de garage Saguenay Balzac, et 1255, à la hauteur de Caouette ...

LIRE LA SUITE

Les effectifs de trois casernes mobilisés
Publié le 27 février 2026

Les effectifs de trois casernes mobilisés

Un incendie d'un bâtiment commercial fait actuellement rage sur la rue Châteauguay à Jonquière. Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Jean-Philippe Lévesque, mentionne que l'embrasement est généralisé. Les effectifs de trois casernes sont mobilisés pour combattre l'élément destructeur. Le porte-parole du Service de ...

LIRE LA SUITE

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay
Publié le 26 février 2026

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée. Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES