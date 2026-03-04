SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 7 s

Saguenay

Bientôt un calendrier des événements?

Le 04 mars 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La nouvelle administration municipale de Saguenay désire plus que jamais faire le ménage dans la répartition des festivals sur son territoire, se disant consciente qu’actuellement, « tout se passe en même temps, dans les mêmes dates », désavantageant ainsi les ressources touristiques de la ville.

Questionné d’abord sur le fait que les Rythmes du Monde et les Bières du Monde, qui ont fusionné leurs deux structures, reçoivent cette année le même montant total en subventions de la ville alors qu’ils ne sont plus deux entités distinctes, le maire suppléant, Jacques Cleary, a expliqué que l’enveloppe de cette année provient de l’ancienne administration, alors que les spectacles se devaient d’être réservés longtemps d’avance. Le montant versé aux Productions Hakim sera donc révisé en 2027.

Jacques Cleary a aussi salué au passage le festival de guitares Saguit, qui tient son événement à l’automne, dans une période où les événements se font rares, et soulignant que la ville va ainsi continuer d’appuyer financièrement cet événement. La création d’un calendrier des événements pourrait donc être plus proche que jamais, selon les conseillers Jacques Cleary et Claude Bouchard. 

Les élus ont aussi entériné l’injection de deux millions de dollars pour ériger une passerelle reliant la piste cyclable au site du poste de traite, l’épicentre des fêtes du 350e l’été prochain. Des subventions complèteront le montant réservé par la ville.

Ajoutons aussi que la fameuse expérience immersive des Fêtes du 350e, ayant lieu dans l’Édifice 1912 de la Pulperie, sur laquelle la ville mise beaucoup, se voit attribuer un million de dollars. Le comité du 350e tiendra d’ailleurs une conférence de presse la semaine prochaine pour dévoiler sa programmation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec
Publié à 10h00

Deux auteurs de la région parmi les cinq premiers dévoilés par Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a dévoilé un premier groupe de cinq auteurs qui représenteront le Québec lors de l’édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, en Suède. Cet événement littéraire, qui accueillera près de 100 000 visiteurs du 24 au 27 septembre 2026, est reconnu comme l’un des plus importants ...

LIRE LA SUITE

Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière
Publié hier à 15h00

Le sculpteur Marc Demers expose la puissance du minuscule à Jonquière

Après des années de recherche, de minutie technique et d’observation du monde vivant, le sculpteur Marc Demers dévoile Miniature Grande Nature, une exposition gratuite qui plonge le public dans l’univers délicat et surprenant de la sculpture miniature. Originaire de Saint‑Henri‑de‑Taillon, où il vit et travaille au bord du lac Saint‑Jean, Marc ...

LIRE LA SUITE

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région
Publié hier à 14h00

Près de 500 billets de spectacle pour les étudiants de la région

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean relance pour une nouvelle édition son initiative printanière À soir, on sort !, un programme qui offrira près de 500 billets de spectacles gratuitement aux étudiants des cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Alma et Saint-Félicien. Du 20 mars au 1ᵉʳ juin 2026, les participants pourront ainsi assister aux ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES