Bientôt un calendrier des événements?

La nouvelle administration municipale de Saguenay désire plus que jamais faire le ménage dans la répartition des festivals sur son territoire, se disant consciente qu’actuellement, « tout se passe en même temps, dans les mêmes dates », désavantageant ainsi les ressources touristiques de la ville.

Questionné d’abord sur le fait que les Rythmes du Monde et les Bières du Monde, qui ont fusionné leurs deux structures, reçoivent cette année le même montant total en subventions de la ville alors qu’ils ne sont plus deux entités distinctes, le maire suppléant, Jacques Cleary, a expliqué que l’enveloppe de cette année provient de l’ancienne administration, alors que les spectacles se devaient d’être réservés longtemps d’avance. Le montant versé aux Productions Hakim sera donc révisé en 2027.

Jacques Cleary a aussi salué au passage le festival de guitares Saguit, qui tient son événement à l’automne, dans une période où les événements se font rares, et soulignant que la ville va ainsi continuer d’appuyer financièrement cet événement. La création d’un calendrier des événements pourrait donc être plus proche que jamais, selon les conseillers Jacques Cleary et Claude Bouchard.

Les élus ont aussi entériné l’injection de deux millions de dollars pour ériger une passerelle reliant la piste cyclable au site du poste de traite, l’épicentre des fêtes du 350e l’été prochain. Des subventions complèteront le montant réservé par la ville.

Ajoutons aussi que la fameuse expérience immersive des Fêtes du 350e, ayant lieu dans l’Édifice 1912 de la Pulperie, sur laquelle la ville mise beaucoup, se voit attribuer un million de dollars. Le comité du 350e tiendra d’ailleurs une conférence de presse la semaine prochaine pour dévoiler sa programmation.