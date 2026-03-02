La délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean se démarque dès l'ouverture

La 60e Finale des Jeux du Québec s’est amorcée à Blainville, samedi, sur une note triomphale pour la délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dès la première journée de compétition, les jeunes athlètes de la région ont impressionné en récoltant 12 médailles, selon ce que rapporte Radio-Canada.

Le judo s’est imposé comme l’un des points forts de la délégation, avec un total de sept médailles, dont deux médailles d’or. Fait notable : les dix judokas du Saguenay–Lac-Saint-Jean engagés dans les compétitions se sont tous qualifiés pour la finale, affrontant ainsi les meilleures délégations venues des quatre coins du Québec.

Le patinage de vitesse a également été une épreuve réussit pour la délégation régionale avec une récolte de deux médailles d’or et deux médailles d’argent. Dans d’autres disciplines, dont le patinage artistique, la gymnastique et le hockey, les jeunes athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont aussi offert de solides performances.

Au total, 114 jeunes athlètes représentent le Saguenay–Lac-Saint-Jean lors de cette Finale des Jeux du Québec qui se poursuivra jusqu’au 7 mars, laissant entrevoir plusieurs autres moments forts pour la délégation qui semble déjà en grande forme.