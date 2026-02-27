Les effectifs de trois casernes mobilisés

Un incendie d'un bâtiment commercial fait actuellement rage sur la rue Châteauguay à Jonquière. Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Jean-Philippe Lévesque, mentionne que l'embrasement est généralisé.

Les effectifs de trois casernes sont mobilisés pour combattre l'élément destructeur. Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Michel Tremblay, indique pour sa part que les policiers sont en assistance dans l'opération, alors qu'un périmètre de sécurité est érigé. On demande aux citoyens et aux automobilistes d'éviter le secteur de la rue Châteauguay, question de ne pas nuire au travail des premiers répondants.