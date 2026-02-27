SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Faits divers

Temps de lecture : 24s

Incendie à Jonquière

Les effectifs de trois casernes mobilisés

Le 27 février 2026 — Modifié à 09 h 50 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un incendie d'un bâtiment commercial fait actuellement rage sur la rue Châteauguay à Jonquière. Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Jean-Philippe Lévesque, mentionne que l'embrasement est généralisé.

Les effectifs de trois casernes sont mobilisés pour combattre l'élément destructeur. Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Michel Tremblay, indique pour sa part que les policiers sont en assistance dans l'opération, alors qu'un périmètre de sécurité est érigé. On demande aux citoyens et aux automobilistes d'éviter le secteur de la rue Châteauguay, question de ne pas nuire au travail des premiers répondants.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest
Publié à 10h50

Fermeture d’une voie sur le boulevard du Royaume Ouest

La Ville de Saguenay annonce que des travaux de forages géotechniques entraîneront la fermeture de la voie de droite du boulevard du Royaume Ouest, en direction ouest, du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars. Le chantier sera localisé entre les numéros civiques 735, où se trouve Portes de garage Saguenay Balzac, et 1255, à la hauteur de Caouette ...

LIRE LA SUITE

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay
Publié hier à 10h45

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée. Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents ...

LIRE LA SUITE

Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina
Publié hier à 10h18

Présence policière accrue autour du Centre Georges-Vézina

Le Service de police de Saguenay (SPS) maintient et renforce sa présence autour du Centre Georges-Vézina avant et après les matchs des Saguenéens de Chicoutimi. Une mesure jugée nécessaire en raison du fort achalandage observé cette saison et de certains comportements jugés à risque près de l’aréna. Selon le SPS, des agents seront déployés dans ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES