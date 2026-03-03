Marie-Karlynn Laflamme assermentée comme députée de Chicoutimi

La nouvelle députée péquiste de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, a été officiellement assermentée mardi à 11h lors d’une cérémonie tenue au restaurant Le Parlementaire, à Québec. L’événement, d’une durée d’environ trente minutes, marque l’entrée en fonction de la septième élue du Parti Québécois à l’Assemblée nationale.

Fraîchement, élue lors de l’élection partielle de la semaine dernière avec 45,35 % des voix et une majorité de 2946 votes, l’ex‑vice-rectrice de l’UQAC peut désormais accéder à ses dossiers parlementaires et entamer l’organisation de son travail de terrain. Son bureau de circonscription sera situé au même emplacement que celui de sa prédécesseure, Andrée Laforest, sur le boulevard Barrette.

La députée a toutefois précisé qu’un possible déménagement plus près du centre-ville pourrait être envisagé après les élections générales d’octobre 2026, advenant sa réélection.

Une nouvelle députée déjà investie dans plusieurs dossiers

Le chef du Parti Québécois, Paul St‑Pierre Plamondon, a confié plusieurs responsabilités à la nouvelle élue. Elle devient porte-parole pour les dossiers liés aux Aînés, à l’Enseignement supérieur, aux Infrastructures, aux Ressources naturelles et Forêts, ainsi qu’à la Solidarité sociale et à l’Action communautaire.

« Je suis très fière et heureuse de faire mon entrée à l’Assemblée nationale et d’hériter de la responsabilité de plusieurs dossiers pour en devenir la porte-parole pour le Parti Québécois. Des dossiers que je connais d’ailleurs très bien et qui sont en lien direct avec mes expériences passées, pensons notamment à l’Enseignement supérieur et au dossier Solidarité sociale et action communautaire. Étant députée de Chicoutimi, j’ai aussi l’intention de ne ménager aucun effort sur les dossiers des Ainés, des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que les Infrastructures, qui sont des sujets prioritaires pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », a déclaré Marie-Karlynn Laflamme.