SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 10 s

Assemblée nationale

Marie-Karlynn Laflamme assermentée comme députée de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 03 mars 2026 — Modifié à 13 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La nouvelle députée péquiste de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, a été officiellement assermentée mardi à 11h lors d’une cérémonie tenue au restaurant Le Parlementaire, à Québec. L’événement, d’une durée d’environ trente minutes, marque l’entrée en fonction de la septième élue du Parti Québécois à l’Assemblée nationale.

Fraîchement, élue lors de l’élection partielle de la semaine dernière avec 45,35 % des voix et une majorité de 2946 votes, l’exvice-rectrice de l’UQAC peut désormais accéder à ses dossiers parlementaires et entamer l’organisation de son travail de terrain. Son bureau de circonscription sera situé au même emplacement que celui de sa prédécesseure, Andrée Laforest, sur le boulevard Barrette.

La députée a toutefois précisé qu’un possible déménagement plus près du centre-ville pourrait être envisagé après les élections générales d’octobre 2026, advenant sa réélection.

Une nouvelle députée déjà investie dans plusieurs dossiers

Le chef du Parti Québécois, Paul StPierre Plamondon, a confié plusieurs responsabilités à la nouvelle élue. Elle devient porte-parole pour les dossiers liés aux Aînés, à l’Enseignement supérieur, aux Infrastructures, aux Ressources naturelles et Forêts, ainsi qu’à la Solidarité sociale et à l’Action communautaire.

« Je suis très fière et heureuse de faire mon entrée à l’Assemblée nationale et d’hériter de la responsabilité de plusieurs dossiers pour en devenir la porte-parole pour le Parti Québécois. Des dossiers que je connais d’ailleurs très bien et qui sont en lien direct avec mes expériences passées, pensons notamment à l’Enseignement supérieur et au dossier Solidarité sociale et action communautaire. Étant députée de Chicoutimi, j’ai aussi l’intention de ne ménager aucun effort sur les dossiers des Ainés, des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que les Infrastructures, qui sont des sujets prioritaires pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », a déclaré Marie-Karlynn Laflamme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 81 000 $ pour L’Oasis du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 13h00

Plus de 81 000 $ pour L’Oasis du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 27 février dernier, la Fondation santé Jonquière tenait la deuxième édition de son souper‑spectacle bénéfice au Calypso de Jonquière, un événement qui a rassemblé 190 invités et permis de récolter la somme de 81 648 $ au profit de la Résidence à assistance continue L’Oasis du CIUSSS du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Située sur la rue Angoulême à ...

LIRE LA SUITE

Retour à l’heure avancée dimanche
Publié à 12h00

Retour à l’heure avancée dimanche

Alors que les horloges vont passer à l'heure avancée dans la nuit de dimanche à lundi, les données d'un nouveau sondage Léger, réalisé il y a un mois,  révèlent une réalité troublante : la perte de sommeil n'est pas seulement un inconvénient temporaire pour les Québécois, elle est devenue un enjeu de santé publique bien ancré. Ainsi, 37 % des ...

LIRE LA SUITE

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce la position du Canada
Publié à 11h00

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce la position du Canada

Le Collectif Échec à la Guerre dénonce vivement la position du gouvernement canadien, qualifiée de « honteuse », après que celui-ci eut apporté son soutien à l’opération militaire lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Pour l’organisation, cette décision d’Ottawa s’inscrit en contradiction flagrante avec les engagements du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES