Plus de 81 000 $ pour L’Oasis du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 27 février dernier, la Fondation santé Jonquière tenait la deuxième édition de son souper‑spectacle bénéfice au Calypso de Jonquière, un événement qui a rassemblé 190 invités et permis de récolter la somme de 81 648 $ au profit de la Résidence à assistance continue L’Oasis du CIUSSS du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean.

Située sur la rue Angoulême à Chicoutimi, L’Oasis relève du Centre de réadaptation en déficience physique, intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme du CIUSSS. L’établissement accueille huit jeunes résidents dont les besoins particuliers exigent un encadrement spécialisé.

Les sommes amassées serviront à aménager un espace extérieur sécuritaire et adapté pour les jeunes de l’unique résidence de ce type dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui passent actuellement la majorité de leur temps à l’intérieur faute d’installations adéquates. Le projet prévoit l’installation d’un module de jeux dans une cour clôturée, offrant un lieu stimulant, sécuritaire et mieux adapté à leur développement et à leur bien‑être.

Une foule de partenaires

Durant la soirée, la directrice générale de la Fondation, Sandra Levesque, a annoncé plusieurs engagements financiers totalisant plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Présentateur officiel de l’événement, Aide chez Soi Royaume du Saguenay a remis 3 000 $. La Fondation Tanguay a versé 3 500 $, tandis que le Bingo radio du 92,5 CKAJ a renouvelé son engagement en offrant 2 500 $, portant sa contribution totale à 7 500 $. Les conseillers de la ville Saguenay de l’arrondissement de Chicoutimi ont aussi accepté à l’unanimité de verser 5 000 $ pour soutenir le projet.

Des contributions majeures, notamment du Grand Défi Pierre Lavoie, des Canadiens de Montréal et de la Fondation Famille Le Blanc, sont venues compléter la somme récoltée.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. Grâce à cette mobilisation, notre vision pourra enfin prendre vie. Mon équipe et moi sommes impatientes d’amorcer cette magnifique aventure au bénéfice de nos jeunes. », a mentionné Marie-Phylippe Gagnon, responsable de l’unité de vie L’Oasis.