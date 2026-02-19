SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 24 s

Portrait régional de la santé du CIUSSS

Une consommation excessive d’alcool observée

Sara-Léa Bouchard
Le 19 février 2026 — Modifié à 10 h 32 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean vieillit plus rapidement que la moyenne québécoise et présente une consommation d’alcool préoccupante. C’est ce que révèle le plus récent portrait dressé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional. 

En effet, 31% des personnes âgées de 15 ans et plus ont eu une consommation excessive d’alcool dans les 12 derniers mois en 2021. Ce pourcentage atteint 24% pour l’ensemble du Québec. De plus, 50% des personnes âgées entre 12 et 17 ans auraient consommé de l’alcool de manière excessive en 2023, a déclaré mercredi la médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIUSSS, Catherine Habel, lors de la première séance publique du conseil d’administration d’établissement. 

« Quand on dit que les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean boivent beaucoup, eh bien ça, c'est démontré dans les données. L’alcool est la substance qui entraîne le plus de coûts pour le système de santé, pour la collectivité et pour la justice pénale au Canada. Elle n’est vraiment pas à prendre à la légère », mentionne-t-elle.

Outre l’alcool, le vapotage chez les adolescents n’est également pas à négliger. En 2020-2021, 9% des 15 à 24 ans dans la région ont souligné qu’ils fumaient la cigarette à l’occasion ou sur une base quotidienne. Cette proportion monte à 32% pour le vapotage, recense le CIUSSS. Mme Habel dit être préoccupée par ces chiffres. 

« C’est une initiation à la consommation de tabac puisque la grande majorité d’entre eux utilise la cigarette électronique avec de la nicotine. Avec les études, on sait maintenant que ça peut servir de tremplin vers la cigarette traditionnelle, ce qui est ce qu’on redoutait vraiment avec l’arrivée de la vapoteuse. »

Par ailleurs, la population saguenéenne connaîtrait un vieillissement plus rapide que le reste du Québec. En 2025, les 65 ans et plus représentaient un pourcentage de 27% et il est estimé que cette proportion augmenterait à 30 % en 2035. De plus, 63 % des 45 à 64 ans vivrait aussi quotidiennement avec une maladie chronique, comme l’hypertension, le diabète et les maladies de cœur.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les conservateurs ravis
Publié à 19h02

Les conservateurs ravis

À quatre jours du résultat dans l’élection partielle de Chicoutimi, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, et sa candidate, Catherine Morissette, ont rencontré ce jeudi le maire de la Ville de Saguenay, Luc Boivin, à l’hôtel de ville de Saguenay.   Cette rencontre a permis aux représentants du PCQ d’aborder plusieurs ...

LIRE LA SUITE

Un rapport soulève une potentielle hausse tarifaire de 29 % d'ici 2030
Publié à 18h00

Un rapport soulève une potentielle hausse tarifaire de 29 % d'ici 2030

Un rapport de l’analyste Jean-François Blain, publié hier pour le compte de l’Union des consommateurs, conclut que le Plan d’action 2035 d’Hydro-Québec pourrait entraîner des hausses tarifaires majeures pour l’ensemble des clientèles de la société d’État. Selon l’étude, les tarifs d’électricité pourraient croître de 29 % d’ici 2030 et de 63 % d’ici ...

LIRE LA SUITE

Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est de passage à Chicoutimi
Publié à 17h58

Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est de passage à Chicoutimi

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mario Cecchini, était de passage à Chicoutimi aujourd’hui dans le cadre de sa tournée annuelle dans les différentes villes du circuit, une visite qui lui a permis de rencontrer les dirigeants des Saguenéens de Chicoutimi et d’aborder différents enjeux touchant la ligue, dont ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES