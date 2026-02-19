Loge m’entraide publie son bilan de fin de campagne

À quelques jours du scrutin de l’élection partielle dans Chicoutimi se déroulant sur un fond de crise du logement, Loge m’entraide publie son « Bulletin de fin de campagne » afin d’éclairer les ménages locataires, qui comptent pour 40 % (12 575) des ménages dans le comté Chicoutimi et dont 3030 consacrent plus du tiers de leur revenu pour se loger, des engagements qui ont été pris en leur faveur en matière de logement.

Selon la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, l’organisme a demandé aux 7 candidats de s’engager à travailler pour que le nombre de logements sociaux au Québec soit doublé à raison de 10 000 par année sur 15 ans et à obtenir un contrôle des loyers.

Concernant les résultats du bulletin, le candidat Olivier Dion de Climat Québec et la candidate Jeanne Palardy de Québec Solidaire, obtiennent la note parfaite de 100 %. Tricia Murray du Parti Libéral du Québec et Francis Tremblay de la Coalition Avenir Québec (CAQ) obtiennent 90 %. La candidate Catherine Morissette du Parti Conservateur du Québec et Marie-Karlynn Laflamme du Parti Québécois obtiennent 10 %. Et le candidat François Sabourin du Parti Populaire Québec obtient 0 %, n’ayant pas même répondu à l’invitation de Loge m’entraide.

Calculs des pointages

Pour les calculs, Loge m’entraide a décidé que le pointage sur 100 du Bulletin de fin de campagne se déclinait par 10 points pour une rencontre, 10 points pour avoir signé la lettre d’engagements, 40 points pour être en faveur du double de logements sociaux d’ici 15 ans au Québec à raison de 10 000 par année (un engagement chiffré tient à préciser l’organisme) et 40 point pour être en faveur d’un contrôle des loyers.

Loge m’entraide tient à féliciter Tricia Murray et Francis Tremblay, respectivement candidat libéral et caquiste, d’avoir dérivé de la ligne de leur parti pour appuyer les demandes d’engagement de l’organisme. Il souhaite également faire une mention spéciale à Marie-Karlynn Laflamme, candidate péquiste, pour l’engagement de son parti politique à faire renaître le programme AccèsLogis dédié exclusivement au logement social pour lequel Loge m’entraide s’est battu pendant des années à réclamer sa survie.

La candidate conservatrice fait mauvaise impression

Sonia Côté affirme n’avoir jamais vu en 28 ans de métier une candidate changer de position durant la même campagne électorale. La coordonnatrice de Loge m’entraide précise que lors de sa visite avec son chef, Catherine Morissette était notamment en faveur de projets de Coopérative d’habitation comme celui de La Solidarité mais lors du débat public du 10 février dernier, elle était en défaveur.

Un discours contradictoire qui a semé la confusion quant à sa réelle position en matière de logement social, selon l’organisme. Mentionnons que les électeurs ont encore cinq jours avant de faire leur choix final, alors que le vote aura lieu le 23 février prochain.