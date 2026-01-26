Les Patriots de retour au Super Bowl

Le véritable conte de fée des Patriots de la Nouvelle-Angleterre version 2025-26 se poursuit alors qu’ils ont obtenu leur billet pour le Super Bowl LX en battant les Broncos de Denver en finale de championnat 10 à 7.

Champions de leur association, les Broncos ont perdu les services de leur quart-arrière Bo Nix la semaine dernière et ont donné le ballon à Jarrett Stidham, ancien choix des Patriots. Les partisans des Broncos ont eu espoir presque jusqu’au milieu de la rencontre.

Il permet à son équipe de prendre les devants au second quart lorsqu’il complète une passe à Courtland Sutton dans la zone des buts pour ouvrir la marque. Mais les Pats vont répliquer tout juste avant la mi-temps lorsque Drake Maye franchit les six verges qui le sépare du touché et crée l’égalité.

Avec cinq minutes à jouer au troisième quart, le botteur Andy Borregales réussit un placement de 23 verges pour donner les devants aux visiteurs qui tiendront le coup. Il faut mentionner que les conditions météorologiques difficiles à Denver ont donné bien des maux de tête aux deux formations.

Quelque temps après son placement, Borregales va rater un autre placement de 46 verges. En première demie, c’est sur une distance de 63 verges qu’il a raté le botté.

Les Patriots, qui se retrouvent au Super Bowl pour la première fois depuis 2019, affrontera le gagnant de la finale de l’association nationale entre les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles.