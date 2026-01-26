La région bien représentée lors de la finale

La dernière journée de la 60e édition du Tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière s’est terminée dimanche avec la présentation des finales dans les quatre catégories.

D’abord en classe B, un but de Jordan Renaud en prolongation a permis aux Aiglons d’Alma de l’emporter 5 à 4 sur les Rapides de Lac-Saint-Jean Nord.

En classe A, les Rorquals de Charlevoix ont signé une victoire par jeu blanc de 4 à 0 sur les Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le gardien Théo Marinoff a mérité la victoire en repoussant les attaques des Aigles.

Dans la catégorie AA scolaire, le Bleu & Or de la Polyvalente d’Arvida a échappé le titre aux mains des Citadins de la Cité-des-Jeunes de Vaudreuil-Dorion par la marque de 2 à 0. Maxence Rheault a été l’artisan du match avec les deux buts lors du dernier tiers. Le jeu blanc est allé au dossier d’Edouard Vinet.

Finalement dans le BB, le Royal de Métabetchouan a été couronné champion en vertu d’un gain de 4 à 0 sur les Vikings de Baie-Comeau. Logan Harvey, Zach Gagnon, Justin Fortin et Leo Mancheron ont été les marqueurs pour les vainqueurs. Eli Fortin a mérité le jeu blanc.