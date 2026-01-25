Défaite des Saguenéens contre les Wildcats de Moncton

Défaite des Saguenéens hier alors qu'ils recevaient les Wildcats de Moncton au Centre George- Vézina, au compte de 3 à 2. Les Wildcats ont ainsi mis fin à une séquence de six victoires de suite des Sags.

Mais ce qu’il faut surtout souligner, c’est le nombre de spectateurs. Encore 4000 personnes se sont déplacées hier pour encourager leur équipe locale, et c’est comme ça depuis le retour des Fêtes. Tout indique qu’il en sera de même jusqu’à la fin de la saison puisque les Sags offrent un excellent spectacle. En fait, actuellement, ils possèdent la meilleure fiche au pays.

Bref, il y a 3750 places assises au Centre George-Vézina et elles partent très rapidement, si bien que plusieurs personnes doivent se rabattre sur des places debout. Les Saguenéens seront de retour à la maison dimanche prochain, le 1er février. Ce sera alors la visite des Cataractes de Shawinigan.