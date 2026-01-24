Victoire de Sags , 9 à 3 contre Val-d’Or

Les Saguenéens de Chicoutimi ont offert tout un spectacle à leurs partisans vendredi soir, écrasant les Foreurs de Val-d’Or 9 à 3 devant une foule de 4 089 spectateurs au Centre Georges-Vézina.

Cette victoire convaincante représente une sixième consécutive pour les Bleus, qui continuent d’imposer leur rythme au sommet de la LHJMQ.

Les Saguenéens n’auront toutefois pas le luxe de savourer longtemps cette victoire. Samedi à 16 h, ils disputeront une rencontre au sommet face aux Wildcats de Moncton, deuxièmes au classement général, à six points des Chicoutimiens.