Chicoutimi franchit le cap des 30 gains à Charlottetown

Les Saguenéens de Chicoutimi ont atteint, vendredi soir, le plateau des 30 victoires cette saison en signant un gain de 5-2 face aux Islanders de Charlottetown. Pendant ce temps, les Marquis de Jonquière ont subi un revers de 4-0 contre les Pétroliers de Laval.

Chicoutimi devient ainsi la première équipe de la LHJMQ à franchir le cap des 30 gains cette saison. En territoire adverse, Thomas Desruisseaux, Emmanuel Vermette, Maxim Schafer, Jordan Tourigny et Liam Lefebvre ont tous trouvé le fond du filet pour mener les Saguenéens à la victoire face aux Islanders.

Du côté des Marquis, la soirée a été plus difficile à Laval, alors que les Pétroliers ont signé un jeu blanc de 4-0.

Les Saguenéens seront de retour en action ce samedi soir à Moncton. Les Marquis, quant à eux, retrouveront leurs partisans samedi soir à Jonquière, alors qu’ils accueilleront le Bataillon de Saint-Hyacinthe.