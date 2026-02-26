Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée.

Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents boulevards de la ville.

L’incident aurait débuté vers 5 h 45, lorsque le camion a heurté un premier feu à l’intersection du boulevard du Saguenay et de la rue Lalonde, dans le quartier Saint‑Jean‑Eudes. Le véhicule a ensuite endommagé au moins quatre autres feux de circulation lors de son passage sur les boulevards Mellon, du Saguenay et Sainte‑Geneviève.

La Ville a dépêché des équipes sur le terrain afin d’inspecter l’ensemble des installations potentiellement touchées. Les travaux d’évaluation et de réparation risquent de provoquer des ralentissements au cours de la journée dans certains secteurs, prévient‑on.