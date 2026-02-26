SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 février 2026

Faits divers

Accident

Un camion à ordures endommage plusieurs feux de circulation à Saguenay

Émile Boudreau
Le 26 février 2026 — Modifié à 10 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La circulation a été perturbée jeudi matin dans plusieurs secteurs de Saguenay après qu’un camion à ordures eut accroché une série de feux de circulation durant sa tournée.

Selon Radio-Canada, le système de chargement du véhicule, appartenant à la compagnie Service sanitaire Bonneau, serait demeuré déployé alors qu’il circulait sur différents boulevards de la ville.

L’incident aurait débuté vers 5 h 45, lorsque le camion a heurté un premier feu à l’intersection du boulevard du Saguenay et de la rue Lalonde, dans le quartier SaintJeanEudes. Le véhicule a ensuite endommagé au moins quatre autres feux de circulation lors de son passage sur les boulevards Mellon, du Saguenay et SainteGeneviève.

La Ville a dépêché des équipes sur le terrain afin d’inspecter l’ensemble des installations potentiellement touchées. Les travaux d’évaluation et de réparation risquent de provoquer des ralentissements au cours de la journée dans certains secteurs, prévienton.

