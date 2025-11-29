Les Marquis triomphent, les Sags baissent pavillon

Les Marquis de Jonquière et les Saguenéens de Chicoutimi étaient tous deux en action vendredi soir, avec des fortunes bien différentes. Jonquière a signé une victoire convaincante face à l’Assurancia de Thetford, tandis que Chicoutimi s’est incliné à Val-d’Or.

Du côté des Saguenéens, la rencontre a longtemps été serrée. Les deux équipes de la LHJMQ sont demeurées nez à nez jusqu’au troisième vingt, alors que le pointage affichait 2-2. Mais les Foreurs ont pris leur envol en fin de match, marquant trois fois, contre une seule réplique des Sags. Chicoutimi quitte donc l’Abitibi avec un revers de 5-3.

Chez les Marquis, l’offensive a pris les choses en main après un début de rencontre timide. Tirant de l’arrière 1-0 après la première période, Jonquière a renversé la vapeur en inscrivant quatre buts en deuxième, n’en concédant qu’un seul. Les deux équipes ont ajouté deux filets chacune au troisième engagement, permettant aux Marquis de sceller une victoire de 6-4.

Jonquière sera de retour sur la glace le 5 décembre, alors que l’équipe visitera le Cool FM de Saint-Georges.

Les Saguenéens reprendront quant à eux l’action dès samedi, à Rouyn-Noranda, face aux Huskies.