SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 34s

Célébrer la Fierté au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 10 juin 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’organisme Diversité 02 invite la population à participer à Fierté SagLac, un événement qui se tiendra le 12 juin prochain, de 17 h à 19 h, au Pavillon d’accueil de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi.

Présenté sous la forme d’un 5 à 7, les participants pourront profiter de musique, de nourriture, de jeux extérieurs ainsi que de performances de slam mettant en lumière différentes réalités et thématiques queer. L’activité se veut accessible à tous, autant aux membres des communautés LGBTQ+ qu’aux personnes désireuses d’en apprendre davantage ou de manifester leur appui.

Par cette initiative, Diversité 02 souhaite souligner l’importance de la visibilité des personnes queer en région. L’événement vise également à célébrer les identités, à normaliser la diversité et à contribuer à la lutte contre les préjugés encore présents dans la société à propos des communautés LGBTQ+.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le GMF U de Chicoutimi déménagera à l’automne 2026
Publié à 15h59

Le GMF U de Chicoutimi déménagera à l’automne 2026

Le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF‑U) de Chicoutimi changera d’adresse à l’automne 2026 pour s’installer dans de nouveaux locaux situés au complexe l’Axe. Selon les informations communiquées, ce déménagement permettra d’augmenter de façon significative la superficie des installations, facilitant l’accueil de la clientèle. ...

LIRE LA SUITE

Ce que votre langue révèle sur votre santé buccodentaire
Publié à 14h02

Ce que votre langue révèle sur votre santé buccodentaire

La langue est l'un des premiers indicateurs visibles de l'état de santé buccodentaire. Un changement de couleur, une texture inhabituelle ou une douleur persistante peuvent signaler un déséquilibre que le reste de la bouche ne montre pas encore. Comprendre ces signaux permet d'agir avant que le problème ne s'aggrave. Dans cet article, nous explorons ...

LIRE LA SUITE

Le Forum national sur la vérité et la réconciliation s’ouvre à l’UQAC
Publié à 14h00

Le Forum national sur la vérité et la réconciliation s’ouvre à l’UQAC

La 10e édition du Forum national sur la vérité et la réconciliation débute aujourd’hui à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Jusqu’au 12 juin, le campus accueillera leaders autochtones, membres des communautés, universitaires, étudiantes et étudiants venus des quatre coins du Canada. Placée sous le thème « Vent de changement », cette ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES