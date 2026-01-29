Quatre véhicules incendiés

Les pompiers et policiers de Saguenay ont été appelés chez Carrossier Experts de Chicoutimi, mercredi soir vers 22h40, sur le boulevard du Royaume à Chicoutimi. Pas moins de quatre véhicules étaient alors la proie des flammes.

Les premières constatations font état d’un incendie de nature criminelle. Personne n’a été blessé. Ajoutons qu’un autre incendie, d’origine accidentel celui-là, s’est déclaré dans un immeuble résidentiel en milieu de nuit dernière vers 2h55, sur la rue Roussel à Chicoutimi-nord.

Les locataires ont tous pu sortir sains et saufs du bâtiment, quoique certains d’entre eux ont été incommodés par la fumée. Toutefois, aucun transport ambulancier vers le centre hospitalier n’a été effectué.

Finalement, les patrouilleurs ont aussi eu à se déplacer sur les lieux d’une altercation vers 17h30 mercredi, sur la rue St-Jacques à Jonquière. Une dame, âgée dans la trentaine, a asséné un coup de bouteille au visage d’une autre personne.

La victime a été transportée au centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures. Personne n’a encore été appréhendé dans cette affaire. La suspecte dans cet événement, une femme âgée dans la trentaine, court toujours.