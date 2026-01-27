Début de journée occupé pour les policiers

La chaussée glissante et le froid ont probablement fait en sorte que les agents du Service de police de Saguenay (SPS) se retrouvent passablement occupés dans le début de la journée de mardi.

Les patrouilleurs ont eu à intervenir sur les lieux de quatre collisions sur le territoire, dont entre autres une située près de l’intersection de la rue Langelier et du boulevard du Royaume à Arvida. Un automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite aller percuter un poteau de feu de circulation. Ce dernier s’est ensuite affaissé sur la chaussée.

Personne n’a été blessé dans cet accident, qui ralentit considérablement la circulation dans les deux directions du boulevard, dans le secteur situé près du Faubourg Sagamie, surtout pour les automobilistes qui se dirigent vers Jonquière.

Le porte-parole du SPS, Hervé Berghella, rappelle aux automobilistes d’être prudents, et que l’adhérence des pneus par temps froid se trouve diminuée.