La SQ demande l’aide du public pour retrouver un homme porté disparu à Alma

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de retrouver Jean-Claude Bergeron, 69 ans, d’Alma, porté disparu depuis le 20 novembre. Il s’agit de la dernière date à laquelle il a été aperçu.

Selon les autorités, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Bergeron mesure 5 pieds 6 pouces, pèse environ 140 livres, et a les cheveux courts et gris ainsi que les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau gris et noir, un pantalon en jeans, des chaussures pâles et des lunettes de vue noires.

Il pourrait circuler à bord d’une Honda Civic 2012 de couleur brune.

Toute personne détenant de l’information est invitée à composer le 911. Il est aussi possible de transmettre confidentiellement tout renseignement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.