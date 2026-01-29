Le Saguenay attire un nombre croissant de nouvelles bannières

Le Saguenay connaît depuis quelques semaines une véritable poussée de nouvelles franchises, particulièrement dans le secteur de la restauration. Selon Radio‑Canada, plusieurs bannières bien connues ont récemment choisi de s’implanter dans les artères commerciales de la ville.

Questionné par le diffuseur public, Xavier Chambon, président du Conseil québécois de la franchise, explique que cet engouement n’a rien d’un hasard. Il affirme que les perspectives de développement sont actuellement plus favorables en région que dans les grands centres, où le marché tend à atteindre un certain niveau de saturation. Le modèle des franchises séduit également les entrepreneurs locaux, qui y voient une manière d’accéder à ce qu’il qualifie d’« entrepreneuriat encadré ».

La croissance du nombre de franchises implantées au Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean illustre bien cette tendance. Alors qu’on en comptait environ 600 en 2011, la région en accueille aujourd’hui près de 1000, selon Xavier Chambon. Une augmentation significative en l’espace d’une quinzaine d’années.

Toutefois, de son avis, le succès à long terme des bannières dans la région dépendra de leur capacité à miser sur leurs particularités régionales pour fidéliser leur clientèle.