Le taux directeur maintenu à 2,25%

Pour un second mois d'affilée, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25%, alors que l’accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis subira une révision dans les prochains mois. Une situation qui crée un doute pour l’économie canadienne.

Selon la Presse canadienne, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré le mois dernier que l’inflation devrait se stabiliser vers les 2% pour 2026, mais souligne que la banque centrale sera prête à tout éventuel changement.

Mentionnons que la banque centrale, dans l’enquête sur les perspectives économiques publiée la semaine dernière, précise que le climat des affaires pour le dernier trimestre de 2025 était modéré, mais tout de même en hausse en comparaison au deuxième trimestre de l’année dernière.